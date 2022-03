Trabalhadores de quiosques da Quinta da Boa Vista reclamam de falta de água - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Trabalhadores de quiosques da Quinta da Boa Vista reclamam de falta de águaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/03/2022 07:00

Trabalhadores dos quiosques da Quinta da Boa Vista procuraram o gabinete do deputado Eliomar Coelho (PSOL) para reclamar que estão sem água há dois meses. A conta, no entanto, continua chegando — e não fica abaixo dos R$ 300 mensais. Segundo o pessoal, o precioso líquido só pinga, de vez em quando, à noite. E olhe lá. A concessionária Águas do Rio, responsável pela distribuição na área, diz que enviou ontem mesmo uma equipe ao local, e iniciou um estudo nas redes da região para melhorar o abastecimento.