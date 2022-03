Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia - Banco de imagens

Publicado 08/03/2022 13:44 | Atualizado 08/03/2022 16:21

Atualização em 08/03, às 16h21, com nota da Light e informações sobre a normalização dos serviços.

Em meio ao calorão do Rio, a Câmara ficou sem energia por aproximadamente 20 minutos nesta terça-feira (8). Embora as luzes já tenham reacendido, os relatos indicavam que o sistema de refrigeração demorou mais a ser restabelecido — assim como a internet. O site oficial da Casa apresentou uma mensagem de erro até pouco depois das 14h15.

O apagão afetou não só o Palácio Pedro Ernesto, como também o prédio anexo.

Curiosamente, os vereadores estavam em uma reunião com os presidentes da Comlurb... e da concessionária Light. A energia caiu bem no momento em que os presentes se despediam, depois de uma conversa com muitas cobranças de realização de uma série de serviços.

Em nota, a concessionária de energia elétrica informa que o Palácio tem dupla alimentação, ou seja, possui uma linha de distribuição auxiliar justamente para ser acionada caso haja problema na principal.



"Pelo menos uma destas linhas de energia ficou à disposição da Câmara durante todo momento e, portanto, a Light não deixou de fornecer energia no período em questão", diz a empresa.