Marcelo Freixo, do PSB, é deputado federalDivulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 08/03/2022 09:00

Embora apresente bons números nas pesquisas, Marcelo Freixo (PSB) bem sabe que, se quiser ter uma chance de comandar o Palácio Guanabara, vai precisar conquistar eleitores fora do espectro da esquerda. E o deputado federal está de olho em um grupo em especial para ajudá-lo a furar essa bolha: os policiais. Há mais de seis meses, ele vem se reunindo frequentemente com um grupo de especialistas na área de segurança — que inclui agentes civis e militares, tanto da ativa como da reserva —, com o intuito de desenhar um programa que fale diretamente à categoria. Embora os "consultores" informais sejam oficiais, uma das principais propostas é voltada aos praças, para tornar o sistema de promoção mais justo e transparente. As discussões também incluem temas como valorização profissional, aprimoramento da formação e formas de diminuir as mortes — de policiais e de civis. Quem acompanha as redes do parlamentar já notou o destaque do tema.

Racismo religioso em foco

O Instituto Expo Religião e o Grupo de Juristas Inter-religiosos da Comissão Diálogo e Paz estão organizando um congresso para discutir formas de endurecer as leis contra o racismo religioso. Nos planos do encontro, que acontece em setembro, também está a criação de um fundo de promoção da liberdade religiosa. Para tirar as ideias do papel, os articuladores já buscaram os apoios de André Ceciliano e de Martha Rocha, que presidiu a CPI da Intolerância Religiosa.

Observatório do Feminicídio

Hoje a Alerj vota o projeto que cria o Observatório do Feminicídio, para organizar dados relacionados a esse crime e embasar políticas públicas. A autora, Zeidan (PT), lembra que, só em janeiro, 11 mulheres foram mortas.

Picadinho

Hoje, de 19h às 22h, Andrea Pachá e Vilma Piedade fazem noite de autógrafos do livro "Sobre feminismos" e roda de conversa no Teatro Prudential.

Hoje, às 19h, a obra "Explante", de Ingrid Gerolimich, será exibida na Sala Mário Tavares, anexo do Theatro Municipal.

Tânia Tomé lança, hoje, às 19h, "Melanina - uma sonhadora da favela do quinto grito", na Travessa de Botafogo.

Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB-RJ, dará palestra hoje, às 9h, no Hotel Bristol de Rio Bonito, pelo Dia Internacional das Mulheres, a convite de advogadas da 35ª Subseção.