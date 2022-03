Governador Cláudio Castro anuncia a ampliação do Segurança Presente da Barra - Rafael Campos / Divulgação

Publicado 07/03/2022 15:21

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Projeto de Lei 1068/2019, que autoriza o governo a incluir mulheres no Programa Segurança Presente.

Caso aprovado, e sancionado pelo governador Cláudio Castro, o projeto permitirá que o Executivo selecione o segmento feminino egresso das Forças Armadas ou com habilitação, por órgão competente, com Registro de Certificado de Formação do Vigilante para o Programa de segurança.

"Nas operações de segurança e revistas de mulheres, a lei determina que seja feita por outra mulher, além de tornar o serviço ainda mais humanizado com a presença deste segmento", diz a justificativa da proposta da deputada Alana Passos. "Diversos órgãos de segurança deste estado contam em seus quadros com a presença atuante da mulher que são reconhecidas por sua capacidade e empenho no exercício de suas funções", conclui.