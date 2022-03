Panfleto distribuído na Zona Norte agradece a secretários de Fazenda e de Esportes por LED - Foto de leitor

Panfleto distribuído na Zona Norte agradece a secretários de Fazenda e de Esportes por LEDFoto de leitor

Publicado 06/03/2022 07:00

Cariocas da Zona Norte estão recebendo um panfleto de Márcio Ribeiro (Avante) no qual o vereador agradece aos secretários Pedro Paulo (Fazenda) e Guilherme Schleder (Esportes)... pela instalação de lâmpadas de LED (!). Vale lembrar que a dupla vai pedir as contas em abril para poder se candidatar, respectivamente, a federal e estadual — e Márcio é um dos principais apoiadores da dobrada. “Não existe nenhum impedimento de um secretário solicitar ações de outras secretarias no âmbito municipal”, diz Ribeiro.