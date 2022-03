A deputada Adriana Balthazar (Novo) - Júlia Passos / Divulgação / Alerj

Publicado 04/03/2022 16:45

Por falta de apoio dentro do partido, a deputada Adriana Balthazar anunciou, nesta quinta-feira (3), em suas redes, “uma decisão difícil”: não se candidatar à reeleição pelo Novo.



A parlamentar publicou uma imagem com um áudio de cerca de 5 minutos, relatando um pouco de sua trajetória no partido e na política, como a participação no Vem Pra Rua, na época do Impeachment de Dilma Rousseff.



“Frequentemente, assistimos a muitos dirigentes agindo como inquisidores de mandatários (...) ações e decisões estão sendo tomadas seguindo critérios pessoais e os princípios da transparência, diálogo, contraditório muitas vezes são deixados de lado”, destaca.



“Continuarei a minha caminhada com os princípios que me nortearam até aqui, acreditando que, acima de qualquer legenda, estão as pessoas e a forma como lidam com suas responsabilidades”, conclui.





