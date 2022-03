Daniella do Waguinho e Márcio Canella são os mais cotados - Reprodução

Daniella do Waguinho e Márcio Canella são os mais cotadosReprodução

Publicado 04/03/2022 09:00

O recém-homologado União Brasil já tem a estratégia para apresentar bons números nas concorridíssimas eleições deste ano — as primeiras em que não haverá coligação na disputa de deputados. O pessoal que vai concorrer com o número 44 está montando a nominata com as dobradas fechadinhas: quem chega à legenda com a maior fatia do fundo eleitoral tem que apresentar sua parceria. Como não poderia deixar de ser, as estrelas mais brilhantes são a dupla de Belford Roxo, Daniela do Waguinho (6ª melhor votação a federal em 2018) e Márcio Canella, segundo mais bem votado da Assembleia Legislativa. Há também os duetos familiares já conhecidos, como Chiquinho e Pedro Brazão, além de Marcos e Filipe Soares, filhos do Missionário R. R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. O estadual Gustavo Schmidt vai concorrer ao lado do pai, de mesmo nome, aspira a federal. Outra parceria é de Nilópolis, com Ricardinho Abraão e Rafael Nobre.

Deixando a marca antes do tchau

A deputada Paula Tringuelê tem pouco tempo para marcar o breve mandato — e em sua primeira ação, oficiou a Secretaria de Ambiente e o Inea solicitando que o programa Limpa Rio atue de forma permanente no desassoreamento de Guapimirim. A cidade, que se divide entre Serra e Baixada, já foi governada pelo marido, Zelito. A parlamentar deixa a Alerj em abril, quando o secretário Rodrigo Bacellar se afasta do cargo para concorrer à reeleição.

Picadinho

Daniel Lopes e Kwesny estarão, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, no dia 5 de março, sábado, às 20h, para um show especial de humor.

Sábado, às 20h, Nando Reis apresenta seus maiores hits em show no resort Le Canton, em Teresópolis.

No dia 9, de 16h às 18h, na Cidade das Artes, Marília Flores e Abílio Ribeiro Alves debatem os 100 anos da Semana de Arte de 22.

O Américas Shopping promove, no dia 8, das 11h às 21h, a ação gratuita "Mulher em Foco", com sessão de fotos das clientes e colaboradoras, em parceria com o fotógrafo Jayme Rocha.