Base do projeto no Jacarezinho - Luis Alvarenga / Divulgação

Publicado 03/03/2022 11:00

Em três dias, a equipe da Secretaria de Infraestrutura identificou 22 moradias no Jacarezinho que vão poder ser reformadas pelo projeto Na Régua. O motivo da prioridade: nenhuma das casas, que já foram vistoriadas, tem banheiro. Segundo o último censo — feito no longínquo ano de 2010 — eram 75 residências nessa condição na localidade, alvo do Cidade Integrada. A meta do governo é fechar o ano com todos os moradores tendo esse mínimo de conforto.