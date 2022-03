Projeto que inclui Clube Tamoio no patrimônio estadual foi aprovado pela Alerj - Divulgação

Publicado 03/03/2022 08:00

Com 22 votos favoráveis, 15 contrários e duas abstenções, a Alerj aprovou ontem o tombamento do Clube Tamoio, em São Gonçalo — o mesmo que, há pouquíssimo tempo, perdeu o status de patrimônio da cidade para dar lugar a um supermercado. Não faltou bafafá na Quarta-Feira de Cinzas — inclusive com reclamações sobre a inclusão de um projeto polêmico em uma sessão com baixo quórum. Martha Rocha, que liderou os votos vencedores, não quis nem saber: "os deputados deveriam estar no plenário. É nosso dia de trabalho".