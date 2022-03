19/09/2018- O deputados Eliomar Coelho (PSOL) entrega o relatório final da CPI dos Transportes para o Procurador Geral do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem, na sede do Ministério Publico Federal, Centro. Foto de Maíra Coelho / Agência O Dia. Cidade, Política, Fraude, ônibus, Licitação, Transporte, - Maíra Coelho

Publicado 03/03/2022 07:00

Vice-presidente da recém-instalada CPI dos Trens da Alerj, Eliomar Coelho já preparou o roteiro para a primeira reunião do grupo, na próxima segunda-feira. Ele vai entregar em mãos aos colegas o relatório aprovado em 2018 da CPI dos Transportes, a qual presidiu. Uma parte importante da investigação foi dedicada aos trens, principalmente a questão de acidentes com mortes.

