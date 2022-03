Gravação do primeiro episódio do podcast "Domingo de lei", da Polícia Civil - divulgação

Publicado 02/03/2022 09:00

A Polícia Civil vai entrar na onda dos podcasts — e o primeiro episódio, que será lançado no próximo domingo, derreteu até os corações mais empedernidos. Ao relatar a captura do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, o delegado Felipe Curi, chefe das delegacias especializadas, contou que ainda tinha um áudio enviado a colegas da operação de junho do ano passado — e topou compartilhar o conteúdo com os ouvintes. No calor do momento, ele chorou quando viu que um dos criminosos mais perigosos do estado do Rio estava fora de circulação. O secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, chegou a ficar com os olhos marejados. A cada 15 dias, o "Domingo de lei", distribuído pelo YouTube e pelas principais plataformas de áudio, vai contar os bastidores de investigações importantes da corporação. E o segundo episódio também já está prontinho: o delegado Uriel Alcântara e a ativista Jovita Bolfort falam sobre o caso dos meninos desaparecidos em Belford Roxo.





Pegando no pé do secretário

Presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara, o vereador Luiz Ramos Filho está atrás do secretário de Saúde Daniel Soranz para tentar acabar com a cobrança por serviços veterinários no Instituto Jorge Vaistman.

Em busca de um novo lar

A prefeitura de Petrópolis começou a pagar o aluguel social no fim de semana — e as primeiras trinta famílias já estão deixando os abrigos. São seis meses de auxílio, e os imóveis podem ser alugados até mesmo em outros municípios.

Picadinho

Amanhã, o Itaú Virtual e a Puc-Rio fazem coletiva virtual, às 10h, para apresentar os resultados "do Brasil que lê", levantamento de projetos de leitura pelo país.

Até 15 de março, a Galeria Carioca, espaço cultural do Carioca Shopping (RJ), recebe a exposição coletiva Coisas de Família.

O carnaval do Alto Vidigal Brasil acaba hoje, com show do Grupo Bokaloka, DJ Tubarão e bateria da União da Ilha do Governador.

A promotora de Justiça Simone Sibilio do MPRJ será homenageada na sexta-feira (04) no Prêmio Internacional Mulheres de Coragem (IWOC, na sigla em inglês).