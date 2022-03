Rodrigo Neves passa a manhã em templo da Assembleia de Deus - Divulgação

Rodrigo Neves passa a manhã em templo da Assembleia de DeusDivulgação

Publicado 02/03/2022 07:00

O pré-candidato ao governo Rodrigo Neves (PDT) também já começou sua peregrinação entre grupos religiosos. Em plena Terça-feira Gorda, ele se reuniu com o Bispo Abner Ferreira, líder da Assembleia de Deus Ministério de Madureira — e com pastores de todo o estado. Na raia de Cláudio Castro, quem tem coordenado as incursões junto a evangélicos é Alexandre Isquierdo. No fim do ano passado, Marcelo Freixo também se reuniu com a família Ferreira, por intermédio do advogado Antonio Carlos de Almeida Castro.