Edifício Lúcio Costa, sede da Assembleia Legislativa do RioFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 03/03/2022 09:00

Este é o último mês em que as bancadas da Assembleia Legislativa do Rio terão a atual configuração. Abre hoje a janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de legenda sem colocar o mandato em risco. O último dia para as mudanças serem comunicadas à Justiça Eleitoral é 1º de abril. Maior bancada de 2018, o PSL vai se esfacelar, entregando o título ao PL de Cláudio Castro e Jair Bolsonaro. Os liberais começaram a legislatura com apenas um representante — Pedro Brazão, já de malas prontas para o União Brasil — mas devem crescer ao menos oito vezes em abril. E ainda têm a expectativa de dobrar de tamanho em 2023. O PSD de Eduardo Paes é outro a ser 100% recauchutado: enquanto os atuais filiados estão apalavrados com outras legendas, Lucinha, Renan Ferreirinha, Bebeto e Átila Nunes estão com a ficha pronta para ser assinada. E ainda tem quem aposte que deputados de mandato não vão conseguir concorrer à reeleição por falta de partido.

Um ambiente jovem no Rio

Jovens do Rio vão poder frequentar oficinas para criar um plano de sustentabilidade para suas comunidades. Maior projeto educativo ambiental do país, o Ambiente Jovem oferecerá, por oito meses, 6mil bolsas de R$200.

Capital da laranja em ano eleitoral

Tanguá pode virar a "capital estadual da laranja", mas não por causa das infames candidaturas fake. A Alerj vota, hoje, um projeto que dá o título ao local, que é o maior produtor da fruta do estado, segundo a Emater.





Picadinho

O Conselho Regional de Odontologia, por meio de seu presidente Altair Andrade, conseguiu uma grande doação da Colgate para as vítimas de Petrópolis.

A Câmara aprovou, na última semana, em primeira discussão, o projeto do Programa de Defesa Pessoal para Mulheres.

Hoje, o Bangu Shopping faz um Tributo aos Mamonas Assassinas, com a banda Sobrinhos da Véia, a partir das 17h.

Em homenagem ao Dia da Mulher, o Américas Shopping promove, todos os domingos de março, às 17h, o projeto Faz&Conta com heroínas e princesas. A entrada é gratuita.