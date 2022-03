O vereador Pedro Duarte (Novo) - Renan Olaz / Divulgação / CMRJ

A tarde desta quinta-feira (3) começou com bate boca nas redes sociais entre o vereador Pedro Duarte, o secretário de Fazenda Pedro Paulo e o titular da pasta de Esportes da cidade, Guilherme Schleder – ambos na corrida eleitoral, a federal e estadual, respectivamente. O parlamentar do Novo compartilhou uma manchete de jornal com um levantamento do gabinete sobre a falta de transparência das agendas do secretariado de Eduardo Paes.



“Minha agenda é toda postada no Instagram (...), tira o sapatênis e vem me acompanhar?”, convocou o secretário de Esportes, primeiro a se manifestar, uma hora após a publicação.



O vereador respondeu:”a agenda pública da prefeitura fica no Portal da Transparência, não no seu Instagram. Posso passar o link depois se quiser”.



Quem também deu as caras foi Pedro Paulo. “Xiii quero ver o Novo na Zona Norte e Oeste! Vai ter uma ensolação!”, comentou. Ao que Pedro Duarte rebateu: ”Secretário fazendo deboche da Agenda Pública instituída… pela própria prefeitura. É cada uma. Acha mesmo que as pessoas não percebem o uso eleitoral das reformas de praças, com tanto político presente nos anúncios?”.



Na publicação, Duarte destacou que 17, dos 26 secretários, não divulgaram a agenda em, ao menos, metade dos dias úteis de janeiro.



