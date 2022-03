Quiosques em Copacabana, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Eduardo Paes acordou com a cabeça nas praias do Rio nesta sexta-feira (4). O prefeito usou as redes para anunciar que quer repensar a adoção do modelo de quiosques já implementado ao longo do Leme e de Copacabana – que, segundo ele, estaria transformando a orla em "um shopping tapando a nossa linda frente marítima".



Em uma série de quatro posts, ele até elogiou a ideia do prefeito Luiz Paulo Conde, nos anos 90, de mudar o visual dos pontos de venda, dizendo que "o projeto é até muito bonito". Porém, o prefeito ressalva depois que os modelos antigos lhe parecem "muito menos agressivos".



Na sequência, Paes escreveu que já solicitou aos secretários Pedro Paulo e Jorge Luiz Arraes, de Fazenda e de Infraestrutura, respectivamente, para rever o novo padrão – avisando, no entanto, que não pretende derrubar o que já foi feito.



"Mas, de qualquer forma, vamos repensar também a forma como muitos deles vem sendo utilizados. Loja em plena orla da cidade é meio esquisito", finaliza.

