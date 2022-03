Eleitores de Itatiaia vão às urnas no próximo dia 13 - Divulgação TSE

Publicado 04/03/2022 11:00

Com pouco mais de uma semana até os eleitores de Itatiaia enfim poderem escolher seu prefeito, a cidade do Sul Fluminense está pegando fogo. Irineu Nogueira, segundo no malfadado pleito de 2020, se apresentou novamente, e disputa com os vereadores Vaninho e Bruno Diniz. Os dois são ligados a Eduardo Guedes, que teve a candidatura impugnada. Correm por fora Bisol e Fabíola Soares. À boca nem um pouco miúda, correm denúncias de intimidação dos aspiras. Para complicar a história, o prefeito de Resende, Diogo Balieiro marcou para esta sexta-feira (4) uma live na qual vai dar seu pitaco.