Prefeitura de Itatiaia, na Região do Médio Paraíba - Pedro Luz / Divulgação

Publicado 23/01/2022 09:00

Com eleições suplementares marcadas para 13 de março, a bucólica Itatiaia está só esperando a tromba d'água que deve chegar com as convenções partidárias, marcadas para começar na semana que vem. Ao que tudo indica, o empresário Irineu Nogueira (PTB) — segundo lugar em 2020, e registrado novamente para o frustrado pleito de setembro de 2021 — deve manter a polarização como principal força de oposição. Já a situação… que situação! O grupo do ex-prefeito Eduardo Guedes (PSC), que não teve o registro aceito pela Justiça Eleitoral depois de se sagrar em 2020, vive uma disputa feroz pela cabeça de chapa. A briga ainda é temperada pelo fato de, no ano passado, três (!) vereadores terem comandado interinamente a cidade da Região do Médio Paraíba. De um lado, o atual dono da caneta, Thiaguinho — ex-chefe de gabinete de Dudu —, e, do outro, os aliados Imberê (primeiro prefeito provisório, afastado do cargo pela Justiça) e Vaninho, seu sucessor.

Indígena de documentário tenta Congresso

A técnica de enfermagem Wanda Ortega, da etnia Witoto, quer se unir a Joênia Wapichana na luta pelos direitos indígenas no Congresso Nacional: acaba de virar pré-candidata a deputada pela Rede. Primeira pessoa vacinada contra a Covid-19, no Amazonas, Ortega, é personagem do documentário “Direitos Humanos e Ativismo Indígena”, do jornalista George Patiño em parceria com a Johnny Luz Filmes. A produção, que está em fase de captação, foi uma das 12 finalistas do Edital Doc Futura 2021.

Na expectativa de dar fim às pendências

O candidato ao governo do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, visita a sede de O Dia. - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Anthony Garotinho está contando os dias até 31 de janeiro, quando será julgado seu pedido para reduzir a multa devida pela condenação por calúnia contra o juiz Marcelo Leonardo. O valor já foi abatido anteriormente, mas o ex-governador tem esperança de receber uma decisão que deixe o número na primeira centena de milhar. Quitando a dívida, ele vai decidir seu futuro eleitoral.

Leituras políticas em alta

Em 2021, o público do "Livros nas Praças", projeto que empresta livros à população, apostou forte em leituras sobre o autoritarismo, como as distopias "Admirável mundo novo", "1984" – originou o Big Brother – e "A revolução dos bichos", uma analogia à Revolução Russa. "A hora da estrela", de Clarice Lispector, e "O diário de Anne Frank" também estão presentes na lista do ônibus-biblioteca, que recebeu 141% a mais de visitantes do que em 2020.

Cumprindo quarentena

Rosenverg Reis teve que sair de circulação. O deputado estadual é mais um que não conseguiu escapar da Ômicron, tendo recebido um diagnóstico positivo de Covid-19 pela segunda vez. Já vacinado, o caxiense passa bem.

Brizola celebrado por petistas

Petistas de alta patente como o vice-presidente nacional Washington Quaquá e o ex-vereador Leonel Brizola, neto do homem, se uniram para viabilizar um livro sobre o ex-governador. A missão está a cargo de Mônica Rodrigues.

Picadinho

Organizada pelo poeta Rubens Jardim, a antologia “As mulheres poetas na literatura brasileira” (Arribaçã Editora) terá live de lançamento na terça-feira (25), às 17h.

Até o dia 31, estudantes de universidades federais podem se inscrever na 3° edição do Concurso Audiovisual da Andifes.

O neurocientista libanês Tony Nader está lançando no Brasil o livro “Um oceano ilimitado de consciência" (Gryphus), com prefácio do cineasta David Lynch.

Na terça-feira (25), Dia Nacional da Bossa Nova, a Casa Villarino e o Senac oferecem um bate-papo sobre Tom Jobim, às 18h, com transmissão ao vivo pelo YouTube do Senac RJ.