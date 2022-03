Até o momento, a equipe Técnica e Científica da Polícia Civil registrou 229 óbitos, sendo 136 mulheres, 93 homens e 43 menores em Petrópolis - Marco Pereira

Até o momento, a equipe Técnica e Científica da Polícia Civil registrou 229 óbitos, sendo 136 mulheres, 93 homens e 43 menores em PetrópolisMarco Pereira

Publicado 05/03/2022 11:00

Em cinco dias, a equipe do SuperaRJ que foi a Petrópolis atendeu 1.193 pessoas. Só não teve atendimento no domingo e na terça de Carnaval. Por causa da tragédia do mês passado, uma parceria entre o governo e a Alerj flexibilizou o benefício estadual — que poderá ser somado a outros da cidade da Região Serrana. A previsão é que o pagamento saia até o dia 25. O investimento só para a Cidade Imperial com estas novas inclusões é de cerca de R$ 4,8 milhões.