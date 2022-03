Governo do Rio começa a distribuir seringas para a campanha de vacinação contra a covid-19 - Reprodução internet

Governo do Rio começa a distribuir seringas para a campanha de vacinação contra a covid-19 Reprodução internet

Publicado 05/03/2022 09:00

O vereador de Japeri Tiago Careca (PSC) deve ter ganhado o apelido pelos cabelos perdidos vasculhando os contratos da prefeitura. Ele abriu uma representação no TCE contra a gestão de Fernanda Ontiveros (PDT) por aderir, quase um ano atrás, a uma ata de preços realizada ainda nos tempos do antecessor, Cezar Melo. O detalhe é que o contrato atual tem valores parecidíssimos com os de um pregão anterior — que foi investigado pela corte por causa de valores acima do mercado. Uma tira diabética comprada pela administração saiu por R$ 1,36, enquanto a ata na malha fina registrou R$ 1,38 — 54% acima do banco de preços da corte. Seringas de 1 ml saíram por R$ 2,68 cada — R$ 0,04 a menos do que a ata em que foi apontado sobrepreço de 84%. Até o momento, foi gasto R$ 1,9 milhão no contrato. A prefeitura ressalta que o pregão em questão não foi questionado, "não cabendo à atual gestão ignorar os processos licitatórios já realizados".

Preparação para a festa de filiação do PSD

No Carnaval, Luiz Carlos Ramos se fez de pescador e jogou sua rede de arrastão na Região dos Lagos. Responsável pela nominata do PSD, o Homem do Chapéu passou quatro dias recebendo pré-candidatos. Ele já coletou as assinaturas de Gilson do Cefen, de São Gonçalo, e de Chiquinho da Educação, de Araruama — e aguarda as respostas de Carlos Russo, André Gilson e do ex-deputado Luiz Ribeiro. A expectativa é fechar a fatura no dia 13, no evento de filiação no Hotel Guanabara. Gilberto Kassab e até Lula são esperados.

Picadinho

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência promove cursos para as mulheres empreendedoras na segunda-feira (7), das 13 às 16 horas, no CRPD de Mato Alto.

Nos domingos de março, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em Niterói, tem apresentações infantis às 10h.

Na terça (8), a partir das 17h30, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro homenageia as mulheres com programação gratuita.

O Instituto de Relações Governamentais promove, na terça-feira (8) às 18h30, o webinar "Mulheres por causas: advocacy por um mundo melhor". Transmissão no YouTube.