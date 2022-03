Capitão Nelson (Avante), novo prefeito de São Gonçalo - Divulgação

Capitão Nelson (Avante), novo prefeito de São GonçaloDivulgação

Publicado 04/03/2022 17:25

O prefeito de São Gonçalo Nelson Ruas vetou o Projeto de Lei 28/2022, que destomba o Clube Tamoio. Ele enviou um ofício à Câmara nesta quinta-feira (3) com o veto. Na justificativa, Ruas ressalta se tratar de uma instituição centenária, considerando justa a elevação do clube ao patamar de patrimônio público e cultural do povo gonçalense.

"Estamos diante de um claro retrocesso que subtrai da sociedade gonçalense a existência de um bem tombado”, diz Nelson Ruas sobre a proposta do vereador Cacau.

No ofício, o prefeito ainda destaca o artigo 11 da Lei Orgânica, que diz que o município deve promover a proteção do patrimônio histórico cultural local.

A decisão ainda não é definitiva. Agora, o projeto volta à Câmara, que pode derrubar o veto.

Nesta quarta-feira (2), a propósito, a Alerj aprovou o tombamento do Clube.