Rodrigo Bacellar terá que se afastar da Secretaria de Governo em abril, para poder se candidatar - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/03/2022 09:00

Enquanto se prepara para voltar à Assembleia e deixar o cargo de secretário de Governo para poder concorrer à reeleição, Rodrigo Bacellar analisa se continua ou não no Solidariedade, pelo qual se elegeu. Indo para o PL, o deputado teria a vantagem de ostentar o 22 de Cláudio Castro em seus santinhos — porém, seria apenas mais um entre tantos na concorrida nominata. Já na casa atual, depois de tanto tempo na máquina estadual, ele pode se consagrar como o mais votado. Além de conseguir um diferencial em relação à família Garotinho, seus rivais em Campos: por seu posicionamento nacional e estadual, o 77 é o partido da dobrada informal Castro-Lula. Aliás, a legenda deve manter boa parte da atual bancada da Alerj em seus quadros: o único com malas prontas é Marcos Muller. E já há conversas para filiar outros detentores de mandato: Chiquinho da Mangueira, Eurico Júnior e Giovani Ratinho. O partido também está de olho na vereadora de Caxias Deisi do Seu Dino.

Assistência social computadorizada

Amanhã, a Assistência Social do Rio recebe uma nova leva de computadores para substituir os que estão em uso desde 2016. Os equipamentos vêm em boa hora, já que, no ano passado, a pasta fez 1,3 milhão de atendimentos, na cidade onde 664.856 famílias estão inscritas no CadÚnico (cadastro do governo federal para programas sociais). Ao todo, serão trocadas as máquinas de 47 CRAS, 14 CREAS e dois Centros Pop, especializados na população em situação de rua.

As águas agradecem

O programa RePET, do Instituto Fecomércio de Sustentabilidade, recebeu mais de 5.300 garrafas na máquina instalada na sede da Fecomércio RJ em fevereiro. São mais de 300 kg de plástico que deixaram de ir para rios e mares.

Picadinho

Destaque na música católica brasileira, Fred & Márcio fazem live na terça-feira, 8, às 20h, com transmissão pelo Instagram da dupla, para lançar "Você é Tudo Pra Mim".

Amanhã, 10h30, na Biblioteca Parque Estadual, tem lançamento do FASES, que chega a 250 escolas em 51 cidades.

No Dia Internacional das Mulheres, a subseção da OAB do Méier terá programação das 10h às 17h, no Parque do Jardim do Méier.

No dia 8, Dilma Rousseff e a ministra das Mulheres, Gêneros e Diversidade da Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, debatem a resistência feminina, às 17h, no YouTube da TVIAB.