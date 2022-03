O vereador Rogério Amorim (PSL) - Renan Olaz/Divulgação/CMRJ

Publicado 06/03/2022 08:00

Rodrigo Amorim teve a entrada no PL vetada pelos Bolsonaro , mas as famílias podem estar se reaproximando. O irmão, Rogério, é colega do Zero Dois Carlos na Câmara do Rio — e passou a ser seguido por ele no Instagram.