Dep. Rodrigo Amorim (PSL) - Armando Paiva

Dep. Rodrigo Amorim (PSL)Armando Paiva

Publicado 17/12/2021 09:00

A chegada da família Bolsonaro ao PL botou água no chope de Rodrigo Amorim (PSL). O vice-líder de governo e deputado estadual mais votado em 2018 tem um bom trânsito com o Palácio Guanabara e com o partido de Valdemar Costa Neto, e estava com tudo prontinho para concorrer à reeleição pela legenda da situação. O clã presidencial pode não ser lá muito afeito ao vermelho, mas ganhou dois importantíssimos objetos escarlates ao se filiar: o tapete... e o cartão, para barrar eventuais desafetos — usado agora para vetar Amorim. O deputado, famoso por quebrar uma placa de Marielle Franco, foi o Zero Dois de Flávio em sua chapa pela Prefeitura do Rio em 2016. Mas o relacionamento desandou com o racha interno do PSL. O parlamentar ressalta que foi convidado por Cláudio Castro e que seguirá para o partido designado pelo governador. E, apesar da desfeita, a futura legenda deverá apoiar um segundo mandato do presidente — uma "cláusula pétrea".

Confraternização com bolo de rolo

Enquanto alguns brigam, o clima era de União — com direito a trocadilho — ontem, em Recife. No cardápio de Waguinho, Márcio Canella, Antonio Rueda e Luciano Bivar, a cúpula do PSL, os planos para fazer uma grande bancada.

Concessão adiada

Lembram-se da confusão em Teresópolis, depois que o prefeito Vinícius Claussen publicou um edital para a concessão da distribuição de água sem antes obter autorização da Câmara ? O leilão, marcado para o dia 20, foi adiado.





A-ha! U-hu! O Parque Madureira é de Monarco

Coroas de flores foram dispostas perto do caixão com a bandeira da escola. Ao lado, o cantor Diogo Nogueira, reverenciando o ídolo - Reprodução

Coroas de flores foram dispostas perto do caixão com a bandeira da escola. Ao lado, o cantor Diogo Nogueira, reverenciando o ídoloReprodução

disputa para ser o primeiro a homenagear Monarco na Câmara do Rio acabou vencida por... Eduardo Paes, que já deu o nome do mestre portelense ao Parque Madureira. Chico Alencar (PSOL), que também apresentou um projeto com Carlos Eduardo (SDD), vai pedir ao prefeito para republicar o decreto incluindo, na justificativa, todos os PLs. "Isso só mostra a importância do Monarco".

Picadinho

Vanessa Jaccoud lança "Transgeneridade: um caso de transcendência", amanhã, pela Cartola Editora, em benefício da Associação Tranquilamente.

No domingo, o "Quilombo em festa" vai reunir, no Viaduto de Madureira, o Projeto Criolice e o Terreiro de Crioulo.

Hoje, o ICS e a Embaixada da Alemanha fazem, pelo YouTube, um seminário internacional sobre empregos verdes.

Amanhã, às 10h, a produção do filme "O Fluxo do bem" incentiva a doação de sangue e faz pré-estreia do curta infantojuvenil no Cinema do América Shopping.