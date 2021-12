Assunto será tratado em uma reunião da cúpula do MBL com o deputado federal Luciano Bivar (foto), presidente nacional do PSL - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/12/2021 11:00

Dizem as más línguas que a busca do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, por um presidenciável de quem possa ser vice é uma maneira de manter a cabeça erguida. Com o apoio de Jair Bolsonaro, ele quadruplicou seus votos em 2018, depois de amargar a suplência em 2014. Se terminar 2022 derrotado em uma chapa majoritária, sempre poderá dizer que se sacrificou pelo partido.

