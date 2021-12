Eduardo Paes e Cláudio Castro no palco do Prêmio Líderes do Rio - Reprodução

Eduardo Paes e Cláudio Castro no palco do Prêmio Líderes do RioReprodução

Publicado 15/12/2021 17:08 | Atualizado 15/12/2021 17:09

O auditório do hotel Fairmont, em Copacabana, viu o prefeito Eduardo Paes (PSD) rasgar a seda para o governador Cláudio Castro (PL), nesta quarta-feira (15), durante o prêmio Líderes do Rio, organizado pela Lide.

As loas, claro, foram bem à moda Paes — cheias de entrelinhas.

"A política, que é a arte da concertação, do entendimento, da busca de consensos, parece não encontrar os caminhos para o nosso país" — ressaltando não ser esse o caso de Castro, uma pessoa "de diálogo fantástico" e que "tem feito muito diferente para o estado".

E a dupla do Poder Executivo, que enfrentou lá suas rusgas no começo, agora se fala "500 vezes por dia".

No fim do discurso, sobrou para — quem mais? — o antigo chefe do Palácio Guanabara:

"Muito bom poder estar governando com alguém com esse espírito. Graças a deus eu não ganhei essa eleição para governar com aquele juiz 171 e posso governar com o Cláudio Castro", arrancado risos. Veja o vídeo no Twitter de O Dia.