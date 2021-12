Marcelo Freixo, deputado federal (PSB-RJ) - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 15/12/2021 09:00

De olho em 2022, o pré-candidatíssimo Marcelo Freixo repaginou suas redes sociais. Além de colocar nome e sobrenome, mudou a cara e o conteúdo. Apostou na cor roxa como padrão — afastando-se do laranja e amarelo, característicos do antigo partido. E, para se aproximar do eleitorado da Baixada, o deputado do PSB tem produzido vídeos no arco metropolitano.

Veja, abaixo, uma amostra da mudança do visual: