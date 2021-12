Geral - Lançamento Programa SuperaRJ pelo governador Claudio Castro, na quadra da Escola de Samba Academicos do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio. Na foto, o governador, Claudio Castro, inicia o evento junto com o presidente da assembleia do Rio, Andre Cecciliano. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/12/2021 15:36

O auxílio emergencial fluminense, o SuperaRJ, pode ser estendido até o fim de 2022. A mensagem do governo foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (14), e deve ser votada nos próximos dias.

Originalmente, a Lei 9.191/21, de André Ceciliano (PT), previa a concessão do benefício de até R$ 300 para a população em vulnerabilidade social até dezembro deste ano. O PL 5.258/21, do Poder Executivo, mantém esse valor, bem como a linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores e autônomos.

Conforme mensagem do governador Cláudio Castro, no DO, a atual situação econômica e social exige o enfrentamento de efeitos prejudiciais que serão sentidos ao longo dos anos, mesmo depois da pandemia.