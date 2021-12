Aumento da tarifa terá grande impacto nos custos de taxistas e motoristas de aplicativo - Alexandre Brum / Agencia O Dia

Aumento da tarifa terá grande impacto nos custos de taxistas e motoristas de aplicativoAlexandre Brum / Agencia O Dia

Publicado 14/12/2021 09:00

O deputado André Corrêa (DEM) passou a tarde de ontem em reuniões para tentar articular uma saída para o aumento no GNV e gás natural. A concessionária Naturgy anunciou um reajuste em torno de 50% nas tarifas em todo o estado do Rio de Janeiro, já a partir de 1° de janeiro. As consequências sobre a economia vêm em cascata, afetando os custos de taxistas e motoristas de aplicativo, restaurantes — além de quem cozinha em casa ou gosta de um banho quentinho. As diretorias dos dois principais sindicatos de combustíveis do estado, da capital e do interior, se reuniram com a Agenersa e com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah. Uma das frentes de batalha do pessoal é deixar as tarifas mais próximas às praticadas em São Paulo. Por lá, a alta foi de R$ 0,64/m³, enquanto aqui a previsão é que o peso no bolso do consumidor seja de aproximadamente R$ 1,46/m³. Na conta dos sindicatos, o preço final na bomba dos postos pode chegar a R$ 6.

A união do bonde de Campo Grande

Na quarta-feira (15), a Câmara do Rio vai implantar uma comissão especial para acompanhar o anel viário de Campo Grande. O projeto foi anunciado por Eduardo Paes (PSD) em novembro — mas nem quem estava presente na reunião entendeu a proposta. O colégio de líderes tomou uma decisão inédita: os blocos e partidos só poderiam indicar quem morasse na área. O colegiado será formado por Rocal (PSD), William Siri (PSOL), Zico (Republicanos), Welington Dias (PDT) e Dr. Gilberto (PTC).





Fundo dos Idosos assegurado

Hoje, a Alerj vota uma emenda constitucional para evitar remanejamento de recursos do Fundo dos Idosos, o Fundepi. A proposta é de Rosane Félix (PSD), mas vai receber coautoria do líder de governo Márcio Pacheco (PSC).

Picadinho

Presidente do Sinduscon-Rio, Cláudio Hermolin recebe, na quarta-feira, o Prêmio Líderes do Rio 2021, como destaque no mercado imobiliário e da construção civil.

A cantora Maria Marcella lança, amanhã, o clipe da música "Nós Dois", de Cartola, em seu canal do YouTube.

Bolsistas da Cia Teatro Transforma estreiam, amanhã, o espetáculo "Permita que eu fale", no Teatro Riachuelo.

Hoje e amanhã, o Instituto Vital Brazil promove, em seu canal do YouTube, o 1° Simpósio Online de Divulgação Científica.