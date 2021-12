Taxistas do Rio têm que ligar o ar condicionado se o cliente pedir - Divulgação

Publicado 14/12/2021 08:00

Com o avanço da vacinação, os taxistas cariocas já podem rodar com as janelas fechadas e com o ar-condicionado ligado desde o último dia 19. Com um detalhe: a prioridade em querer ou não concluir a corrida com a refrigeração é do passageiro. Mas nem todos os motoristas — seja para economizar combustível ou por não querer ficar em ambiente fechado — estão cumprindo a norma. Hoje, a Secretaria de Transportes solta uma nota, reforçando a orientação aos taxistas, inclusive os vinculados ao serviço Taxi.Rio. Vale lembrar que, em caso de janelas fechadas, é preciso usar a máscara. E, em caso de descumprimento das normas, os clientes podem registrar uma reclamação na Central 1746.