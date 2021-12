Câmara aprova projeto para preservar Armazém da Utopia - Divulgação

Publicado 14/12/2021 17:50 | Atualizado 14/12/2021 17:51

A Câmara do Rio aprovou, nesta terça-feira (14), em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar 53/2021, que restringe o uso do Armazém da Utopia a atividades culturais e sociais. A Companhia Ensaio Aberto está ameaçada de despejo de sua sede desde 2019.

O coletivo funciona há mais de 10 anos no Cais do Porto, e ganhou apoio peso-pesado na disputa com a Companhia Docas: o projeto tem autoria do presidente da Câmara, Carlo Caiado (DEM), e do líder do governo, Átila A. Nunes (DEM), além de outros 10 vereadores.

Para Caiado, "a recuperação da zona portuária é um ponto fundamental para a cidade do Rio e para o Centro da cidade, e isso passa não só por atrair novos negócios e atividades, mas por preservar quem já desenvolve um excelente trabalho”.

Átila A. Nunes (DEM) destaca que "o Projeto de Lei Complementar mantém no corredor cultural da Região Portuária do Rio um dos legados olímpicos para a cidade”. Ele também lembra da ”importância histórica, urbanística e paisagística" do local.