Os vereadores se confraternizaram, ontem, na privacidade do restaurante da Quinta da Boa Vista — com a presença de Eduardo Paes (PSD). Aliás, o prefeito arrancou risos ao dar um efusivo abraço em Felipe Michel (PP) — que, dia sim e outro também, critica a gestão. Ao presentear seu amigo oculto, Lindbergh Farias (PT) não perdeu a piada: deu o livro "A era do Capital Improdutivo: a Nova Arquitetura do Poder, sob Dominação Financeira, Sequestro da Democracia e Destruição do Planeta" do economista de esquerda Ladislau Dowbor a Márcio Ribeiro (Avante) — e recomendou a leitura não só ao colega, como a seu padrinho político, o secretário "Pedro Paulo Guedes".