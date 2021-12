RIO DE JANEIRO - 15-12-2021. LANÇAMENTO STOCK CAR GALEÃO 2022. GOVERNADOR COM CACÁ BUENO DENTRO DO CARRO DA STOCK CAR - Carlos Magno

Publicado 15/12/2021 18:12

No evento do Palácio Guanabara para comemorar o retorno da Stock Car no Rio, nesta quarta-feira (15), o governador Cláudio Castro (PL) aproveitou a ocasião e ofereceu um mimo ao deputado Charlles Batista (PSL): deixou que o próprio parlamentar anunciasse o novo homenageado da Alerj. O pentacampeão Cacá Bueno vai receber a maior honraria da Assembleia, a Medalha Tiradentes.

O projeto de resolução foi proposto pelo bolsonarista — que, em breve, deve se mudar para a mesma casa do governador e do clã presidencial, o PL. A propósito, Cacá vai dar nome ao circuito da modalidade, no Aeroporto Galeão.