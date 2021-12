Baianas de acarajé tentam renovar título de patrimônio cultural - Divulgação

Baianas de acarajé tentam renovar título de patrimônio cultural Divulgação

Publicado 16/12/2021 17:46 | Atualizado 16/12/2021 18:03

A Secretaria de Ordem Pública (Seop), por meio da Coordenadoria de Controle Urbano, vai sortear, pelo 7° ano, seis baianas do acarajé para atuarem na orla de Copacabana e do Leme, no Réveillon.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (20), às 11h, e vão até às 15h de terça-feira (21), pela internet ( clique aqui ). Para participar, é preciso estar com o alvará em dia.

Além das seis, serão sorteadas mais 10 baianas, que ficarão em um cadastro de reserva, para atuar caso as primeiras sorteadas não possam ocupar as vagas. O resultado sai no dia seguinte, quarta-feira (22), às 11h.