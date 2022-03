Câmara tem clima quente em sessão de votação de projeto de Carlos Bolsonaro que suspende passaporte vacinal - Divulgação

Câmara tem clima quente em sessão de votação de projeto de Carlos Bolsonaro que suspende passaporte vacinal Divulgação

Publicado 08/03/2022 18:21

A temperatura subiu na sessão desta terça-feira (8), da Câmara, por causa da votação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 89/2021, de Carlos Bolsonaro, que suspende a apresentação do comprovante de vacinação para entrar em locais como academias e museus. A proposta acabou não sendo votada, já que o tempo regimental terminou enquanto o autor discursava sobre outro item da pauta.



Nas galerias, apoiadores do vereador Carlos Bolsonaro fizeram barulho. Nas proximidades da Casa, manifestantes a favor da medida, vestindo a bandeira do Brasil, levaram cartazes com frases, como “Não ao passaporte de vacinas”.



Com o decreto do prefeito Eduardo Paes, que desobriga o uso de máscaras na cidade, quase ninguém no plenário estava com a proteção, à exceção da bancada do PSOL e do vereador Reimont (PT). Houve também quem colocasse o equipamento de proteção só na hora de discursar, para fazer bonito diante das câmeras de TV.