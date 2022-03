Prefeitura de Petrópolis abriga em depósito quase 400 carros retirados das ruas após tragédia - Reprodução TV Globo

Prefeitura de Petrópolis abriga em depósito quase 400 carros retirados das ruas após tragédiaReprodução TV Globo

Publicado 09/03/2022 11:00

O prefeito de Petrópolis Rubens Bomtempo decidiu antecipar benefícios, como o 13º, as férias e a licença-prêmio para servidores atingidos diretamente pelas fortes chuvas de fevereiro. As regras serão publicadas no DO.

De outro lado, o deputado federal Hugo Leal, em ofício ao governador, solicitou que motoristas que perderam carros na tragédia fiquem isentos dos R$ 173 da taxa baixa de veículo. Além disso, pediu a isenção do IPVA deste ano.