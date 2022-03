Janela partidária: PL recebe bolsonaristas - Reprodução

Janela partidária: PL recebe bolsonaristasReprodução

Publicado 10/03/2022 17:57

O PL já começou a receber o embarque de bolsonaristas. Os deputados Luiz Lima e Márcio Labre, integrantes da tropa de choque do presidente, já assinaram as filiações. O estadual Coronel Salema já tinha botado os dois pés no navio, depois de deixar o PSD de Eduardo Paes.