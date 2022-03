Deputado defende concurso para obras do Pacto RJ - Divulgação

Publicado 10/03/2022 16:51

O deputado Luiz Paulo (Cidadania) saiu da reunião desta quinta-feira (10) da subcomissão que acompanha os gastos com o dinheiro da Cedae defendendo a realização de um concurso público para engenheiros, geólogos e arquitetos. Para o presidente do colegiado, a liderança de servidores nas obras do Pacto RJ — pacote de medidas do estado para alavancar a economia fluminense em três anos — será uma garantia.

"Quando se começa a terceirizar a mão de obra, por convênio, quando se rompe o convênio, e os profissionais vão embora, a memória das obras pode ir por água abaixo", disse o deputado.

O parlamentar pediu cópia integral de todas as licitações das obras anunciadas pelo secretário estadual de Infraestrutura, Max Lemos, que também esteve na audiência.

"Solicitei as cópias dos editais das licitações, a tomada de preços das concorrências, a lista dos projetos”, disse o deputado. “É fundamental ter organização. Investimentos sem organização macro não dá certo", concluiu.

O Pacto RJ prevê aplicar R$17 bilhões (dos quais R$10 bilhões vêm do leilão da Cedae) em mais de 50 projetos pelos 92 municípios em infraestrutura, desenvolvimento social e econômico, saúde, educação, segurança, meio ambiente, cultura e lazer.