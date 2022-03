Bruno Dauaire (PSC) - Rafael Wallace/Divulgação Alerj

O deputado estadual Bruno Dauaire (PSC) está com um pé no União Brasil — destino de Clarissa e Anthony Garotinho — mas não parou de conversar com líderes partidários. O campista ainda não descartou o Solidariedade e nem uma possível permanência na casa atual, cuja nominata está sob a batuta do secretário de Defesa do Consumidor, Leo Vieira. O papo mais inusitado, no entanto, é com o PV — o que tiraria de vez Bruno da base de Cláudio Castro (PL).