Vereador de Teresópolis é pré-candidato a federal - Reprodução

Publicado 11/03/2022 08:01

Apostando na potência dos 110 mil seguidores no Instagram, o vereador de Teresópolis Gustavo Simas mal esquentou a cadeira e já mira voos mais altos. O ex-presidente municipal do falecido PSL (agora União Brasil com o DEM) quer ser deputado federal. Mas, para conseguir chegar lá, vai ter que disputar votos com Hugo Leal (PSD), cujo eleitorado se concentra na Região Serrana.