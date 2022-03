Restaurante do Povo em Petrópolis passa por obras - Vivian Fernandes

Publicado 23/03/2022 13:53

Pela primeira vez em 14 anos, o Restaurante do Povo Regina de Lurdes Vieira, em Petrópolis, está passando por uma reforma: a ideia é aumentar o número de 2 mil para cerca de 3.100 refeições servidas diariamente e contribuir no combate a insegurança alimentar da população local.

Com a obra, iniciada nesta quarta-feira (23), os usuários vão poder se alimentar no próprio refeitório do local. Durante a reforma, a comida continuará sendo entregue em quentinhas .

Em abril, a previsão é de que haja uma licitação para contratar uma empresa de preparo das refeições na cozinha, que ficou fechada durante a pandemia.

O estado assumiu a gestão do local no dia 17 de março, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.