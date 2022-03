Negócios que vendem café expresso serão obrigados a ter pontos de descarte para invólucros - Jose Nilton Silva

Publicado 23/03/2022 16:44

Agora, todos os estabelecimentos que comercializam cápsulas de café expresso serão obrigados a ter pontos de descarte dos invólucros. A determinação está na Lei 9.607/22, de autoria do deputado Waldeck Carneiro (PSB), sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada no DO, nesta quarta-feira (23). Castro vetou o parágrafo que obrigava destinação ambiental adequada às embalagens recebidas.