Publicado 24/03/2022 08:00 | Atualizado 24/03/2022 11:18

Que o Carnaval é importante para a economia carioca, já se sabia. Mas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Simplificação colocou a questão em números. Um estudo concluído nesta semana mostra que o mês de fevereiro — quando a festa normalmente acontece — é responsável pela arrecadação de 10,2% do ISS anual de turismo. Entra mais dindim nos cofres até mesmo do que no Réveillon. Segundo a pasta de Chicão Bulhões, o mês mais fraco é julho, com 7%. Os dados compilados vão de 2011 a 2019.