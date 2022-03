Vinicius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Vinicius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 24/03/2022 11:00

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, já foi avisado: Vinicius Farah não estará na nominata. A estadual reclama da ausência do secretário de Desenvolvimento Econômico em eventos como reuniões com os pré-candidatos.



Relatar erro

Você pode gostar