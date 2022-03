Movimento Negro do PDT pressiona partido por candidatura ao Senado - Divulgação

Movimento Negro do PDT pressiona partido por candidatura ao SenadoDivulgação

Publicado 24/03/2022 15:14

O Movimento Negro do PDT divulgou, nesta terça-feira (22), um manifesto para que a direção do partido aceite a intenção da candidatura ao Senado do Babalawô Ivanir dos Santos , que já é pré-candidato pela sigla. Por unanimidade, o lançamento aconteceu no “VII Congresso Estadual da Secretaria Regional do Movimento Negro do PDT/RJ”, nos dias 18 e 19.

Segundo o manifesto, a pré-candidatura de Ivanir representa não somente a SRMN/PDT-RJ mas Movimentos do PDT presentes: Movimento Cultural Darcy Ribeiro, Movimento PDT ASÉ, Movimento Comunitário e AMT. Além das Entidades representantes do Movimento Negro Social: UNEGRO, Frente Favela, Frente Nacional Anti Racista, Partido Frete Favela, CEN, CEAP, COBRA, CEDINE.

Nesta quinta-feira (24), inclusive, a Frente Favela Brasil publicou uma carta de apoio à pré-candidatura do professor universitário. “Sua trajetória demonstra a luta dos povos periféricos e quilombolas cujo compromisso tem todo dever de justiça da nossa organização para com seu povo”, dizia um trecho do documento.

“Nós do Frente Favela Brasil temos o compromisso de apoiar candidaturas negras que constroem a luta do povo preto, periférico e favelado”, diz a legenda do post das redes.