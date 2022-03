UFRJ pode receber recursos da Alerj para pesquisas de fertilizantes - Divulgação

Publicado 23/03/2022 18:50 | Atualizado 24/03/2022 11:29

A Alerj pode destinar R$ 30 milhões para o desenvolvimento de pesquisas sobre a produção de fertilizantes. Os recursos viriam da economia do orçamento da Assembleia. O anúncio foi dado pelo presidente da Casa, André Ceciliano (PT), e ocorreu nesta quarta-feira (23), em um painel on-line, realizado pelo Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, sobre o papel do estado na retomada da indústria de fertilizantes.



A intenção de Ceciliano é apresentar aos colegas, já na próxima terça-feira (29), um projeto para criar o Plano Estadual de Fertilizantes, de forma a diminuir a dependência dos insumos importados.

O valor de R$ 30 milhões se refere ao custo da reforma de um prédio desativado no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), que poderia receber um Centro de Excelência Nacional de Fertilizante.