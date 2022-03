Vereador Pedro Duarte - Reprodução/Instagram

Vereador Pedro DuarteReprodução/Instagram

Publicado 25/03/2022 07:00

O vereador Pedro Duarte tomou um susto, ontem, ao checar o portal de transparência da prefeitura: as notas fiscais das OSs que administram as Naves do Conhecimento tomaram chá de sumiço. Elas eram a única forma de saber quem foi contratado pelas organizações. Em resposta, a prefeitura orientou a consulta a um portal onde estão disponíveis os Relatórios Mensais das Despesas de Pessoal. Curiosamente, o documento do mês de janeiro recomenda a disponibilização de uma listagem nominal dos trabalhadores.