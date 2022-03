Confira o horário do comércio neste mês de dezembro em Volta Redonda - Divulgação

Confira o horário do comércio neste mês de dezembro em Volta RedondaDivulgação

Publicado 25/03/2022 15:37

A Câmara de Volta Redonda recebe nesta sexta-feira (25) um batalhão de gente para discutir um edital lançado pela prefeitura para instalar na cidade uma Usina de Recuperação de Materiais e Geração de Energia. Participarão da audiência pública, convocada pelo vereador Raone Ferreira (PSB), representantes da Defensoria Pública, de instâncias diferentes do Ministério Público, além de cooperativas de catadores e de coletivos ambientais.

A agitação é para garantir que a proposta, apresentada como forma de substituir os aterros sanitários, seja implementada da melhor maneira possível: "o projeto requer muito cuidado, para não se tornar algo ruim", diz o parlamentar.

São dois os principais pontos de atenção: a possibilidade, prevista no edital, de incineração do lixo — em uma cidade que já sofre com poluição do ar, por causa da CSN; e a de que a vencedora possa lucrar com a venda de recicláveis, afetando catadores.

"Além disso, o edital deixa diversas questões dúbias como não obrigar a geração de energia da usina. Ou seja, a empresa só gerará energia caso queira", acrescenta ele.

O debate começa às 18h30.