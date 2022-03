Avante realiza evento de filiação na Tijuca - Divulgação

Avante realiza evento de filiação na TijucaDivulgação

Publicado 26/03/2022 14:04

O governador Cláudio Castro (PL) prestigiou o evento de filiação promovido pelo Avante na manhã deste sábado (26), no Club Municipal, na Tijuca. Um dos novos quadros do partido, que comanda a secretaria estadual de Envelhecimento Saudável, é Jorge Felippe Neto.

Articulador político do governador — e padrasto do deputado estadual —, Rodrigo Bethlem também compareceu ao evento, no qual estavam o presidente nacional da legenda, Luís Tibé e o pré-candidato à presidência André Janones.

O anfitrião foi o presidente estadual do Avante, Vinícius Cordeiro — que declarou apoio à campanha pela reeleição de Castro. Vale lembrar que ele é secretário de... Eduardo Paes (PSD), comandando a pasta de Proteção e Defesa dos Animais. O nome lançado por Paes ao Palácio Guanabara é Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB.

Quem também marcou presença foram a ex-deputada estadual Sulamita do Carmo, aspira a federal, bem como o ex-prefeito de Volta Redonda Samuca Silva — que pretende concorrer na mesma raia.