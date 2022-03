Novos projetos residenciais querem atrair público jovem ao Porto - Divulgação

Publicado 26/03/2022 09:00

Depois dos grandes empreendimentos com mais de 2 mil apartamentos, área de lazer e todas as traquitanas possíveis para acomodar famílias, começam a aportar nos arredores da Gamboa projetos menores, com foco em jovens casais que querem um lugar good vibes para dividir. Com os novos moradores do terceiro empreendimento do pedaço, lançado nesta semana, o objetivo é trazer uma brisa descolada à região 24h por dia, oferecendo, também, serviços de hospedagem na região – afinal, hoje, com poucas pessoas vivendo ali, a Zona Portuária bomba de verdade só em horário comercial. Outra construção, da mesma pegada, deve desembarcar na área já em maio. A expectativa é que, em cerca de cinco anos, com o fim das obras, a vizinhança receba 12.286 moradores e fique tão badalada quanto o Largo de São Francisco da Prainha, point do verão deste ano. Cenário bem diferente dos tempos de Perimetral, quando só corajosos ousavam caminhar por lá.

Procura-se um partido

A guerra no PROS deixou o gonçalense Dejorge Patrício no meio do tiroteio. Ele perdeu o posto de vice-presidente da sigla, e agora busca uma nova casa. Há conversas com diferentes legendas, como PDT e União.

Samba na assistência

Todos os 92 gestores municipais de Assistência Social do estado e o secretário Matheus Quintal baixaram na capital, ontem, num evento na Cidade Nova. A anfitriã Laura Carneiro fechou o encontro com escola de samba.

Picadinho

Na quarta-feira, o colégio Franco-Brasileiro faz uma palestra sobre a guerra Rússia x Ucrânia, com os professores Fernando Padovani e Daniel Souza. Inscrições no Sympla.

Hoje, no MAM Rio, estreia a exposição coletiva "Terra em tempos", com 270 fotografias produzidas a partir de 1860.

A Mostra Movimento Armorial 50 anos leva obras de Ariano Suassuna e outros artistas ao CCBB, a partir de quarta-feira.

Hoje, às 14h, o Escambo Cultural faz bate-papo sobre educação e cultura com o ex-secretário estadual de Educação Comte Bittencourt, e com a ex-secretária do PNLL Renata Costa.