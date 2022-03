Publicado 27/03/2022 10:00

Enquanto os arquitetos e engenheiros do programa Na Régua, do Governo do Rio, correm para iniciar as reformas de residências no Jacarezinho pelo Cidade Integrada, os pesquisadores do projeto seguem para uma nova região. A próxima parada é a Tijuquinha, na Zona Oeste, onde começam o primeiro censo de inadequação habitacional, em parceria com a Uerj. Eles querem conhecer o perfil das famílias e identificar os imóveis que necessitam de intervenções.